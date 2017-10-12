Климкин едет в Бухарест говорить о защите румынского меньшинства

ATTILA KISBENEDEK / AFP

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. В пятницу, 13 октября, глава МИД Украины Павел Климкин отправится в Румынию, чтобы обсудить вопрос защиты румынского меньшинства в рамках принятой на Украине реформы образования, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Тринадцатого октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин осуществит рабочий визит в Бухарест. Павел Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Теодором Мелешкану, министром румын за рубежом Андреей Пэстырнак, а также встретится с делегацией парламента Румынии по вопросам инициирования диалога с украинскими институциями для обеспечения защиты прав граждан, относящихся к румынскому меньшинству в Украине, а также с руководством и представителями Союза украинцев Румынии", — сообщил МИД на своем сайте.

Ранее сообщалось, что Климкин побывал в Венгрии, где встретился с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и обсудил с ним закон "Об образовании".

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.