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    Климкин рассказал об участи венгерского меньшинства в Украине

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    (обновлено: )50815
    Министр иностранных дел Украины заверил, что "Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство".
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Украина не намерена ассимилировать венгерское меньшинство, заверил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Чрезвычайно важно иметь откровенный и конструктивный диалог относительно образовательного закона. В первую очередь, он — о людях", — заявил Климкин в интервью на венгерском телевидении, сообщает в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

    "Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство", — добавил он.

    "Наша цель — обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, как это обеспечено во всех европейских странах, в том числе в Венгрии", — заявил министр.

    Как сообщалось ранее, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает нацменьшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств в Украине.

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