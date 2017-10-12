Климкин рассказал об участи венгерского меньшинства в Украине

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Украина не намерена ассимилировать венгерское меньшинство, заверил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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"Чрезвычайно важно иметь откровенный и конструктивный диалог относительно образовательного закона. В первую очередь, он — о людях", — заявил Климкин в интервью на венгерском телевидении, сообщает в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство", — добавил он.

"Наша цель — обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, как это обеспечено во всех европейских странах, в том числе в Венгрии", — заявил министр.

Как сообщалось ранее, глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в украинском Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы соглашения об ассоциации, поскольку лишает нацменьшинства права учиться на родном языке, что приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств в Украине.