В БПП анонсируют новый законопроект об антикоррупционном суде

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. В скором времени будет представлен законопроект, предусматривающий создание Антикоррупционного суда в Украине, в котором будет учтены замечания Венецианской комиссии, заявил глава парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

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"На данный момент Венецианская комиссия действительно сказала, что Антикоррупционный суд желательно создать в Украине. Но одновременно она забраковала те два законопроекта, которые анализировала. Сейчас мы получили эти выводы", — сообщил Герасимовв эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я думаю, что уже в ближайшее время мы увидим новый законопроект, которые учтет эти пожелания и его уже будем принимать", — добавил он.

В настоящее время на рассмотрение парламента внесены два законопроекта №6011 (авторства Оксаны Сыроид и Ивана Крулько) и №6529 (авторства Сергея Алексеева).

Венецианская комиссия поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда, назвав законопроект №6011 "хорошей основой" для создания Высшего специализированного антикоррупционного суда. ВК в то же время предлагает доработать его, убрав отдельные недостатки, способные привести к оспариванию закона в Конституционном суде.

Одновременно Венецианская комиссия анализировала законопроект №6529, зарегистрированный членом БПП Сергеем Алексеевым. Этот проект комиссия подвергла жесткой критике, уведомив украинскую сторону о нежелательности его принятия. "Проект противоречит законодательству Украины, и международным обязательствам", — говорится в заключении.

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СМИ отмечали, что на днях Порошенко неожиданно сменил публичную позицию относительно создания антикоррупционного суда.

Ранее категорически против создания антикоррупционных судов в Украине высказывался и генеральный прокурор Юрий Луценко.