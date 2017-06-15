Эксперт: без иностранцев не получится честного Антикоррупционного суда

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Совет общественного контроля НАБУ избрал главу и таким образом начал свою работу. Руководителем Совета стал юрист, адвокат активистов "Автомайдана" Роман Маселко.

Функции этого органа довольно широкие. Например, члены Совета общественного контроля НАБУ будут отстаивать интересы Национального антикоррупционного бюро в судах и взаимоотношениях с органами надзора, также войдут в дисциплинарную комиссию и конкурсные комиссии по набору новых сотрудников.

Работу Совета общественного контроля НАБУ прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Що можна сказати про склад Ради громадського контролю НАБУ? Наскільки він є об'єктивним?

— Були дуже одіозні кандидати і Слава Богу, що ці кандидати не прийшли в Раду громадського контролю. Були кандидати, які дозволяли собі висловлювання в підтримку Росії та Володимира Путіна.

Були кандидати, які представляли організації, створені напередодні. Тобто в травні 2017 року, вочевидь, вони були створені виключно для однієї мети — щоб потрапити в Раду громадського контролю, якимось чином здійснювати вплив на НАБУ чи тиснути якимось чином на НАБУ, але точно не контролювати його від незалежної громадськості.

Були також кандидати від ветеранів правоохоронних органів, зокрема, СБУ. Це також такі сильні організації, які зазвичай мають колишніх СБУшників в своєму складі, але, як кажуть, колишніх СБУшників не буває, тобто це люди, які скоріше за все, мають свій порядок денний.

Рада громадського контролю як вона є зараз, я, наприклад, задоволена її складом. В ній представлені досить такі хороші організації. Я не всі знаю, але, зокрема, Романа Маселка, який очолив Раду громадського контролю хочу привітати. Це велика відповідальність. Він має хорошу репутацію. Він є одним з адвокатів "Небесної сотні". Він відстоює реформу правосуддя. Він був в попередніх складах Ради громадського контролю і себе дуже достойно зарекомендував.

Чому така велика кількість людей бажала потрапити до цієї Ради?

– Рада громадського контролю — це не звичайна Рада громадського контролю, яка є майже при кожному державному органі. Ця Рада має додаткові повноваження. Зокрема, вона делегує своїх представників в конкурсні комісії, які обирають працівників НАБУ.

Зокрема, два роки тому, коли я була в Раді громадського контролю, я була делегована в конкурсні комісії, які обирали детективів і хочу сказати, що це досить ефективний інструмент. Нам вдалось тоді від Ради громадського контролю заблокувати потрапляння в НАБУ багатьох одіозних та сумнівних постатей.

Окрім того, в Ради громадського контролю НАБУ є повноваження входити до дисциплінарних санкційних комісій, які мають розглядати різні правопорушення представників НАБУ. Тому я думаю, це повноваження найбільш цікавило кандидатів, котрі мали свій інтерес і свій порядок денний.

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Адже дуже просто, ввійшовши в таку комісію, накласти санкцію на детектива за те, що він занадто активний. Тобто придумати, за що покарати детектива дуже просто. Але в мене був би великий сумнів в об'єктивності позицій таких представників Ради громадського контролю.

Тобто в теорії зараз Рада громадського контролю може впливати або на окремих співробітників НАБУ, або навіть на окремі справи?

– Я ще раз повторюсь — є, звичайно, такий вплив. Перше — це вплив на обрання представників і працівників НАБУ, але цей вплив зараз вже мінімізований, тому що більшість вже штату НАБУ обрали і тому більш важливе повноваження, важливий вплив — це буде вплив на дисциплінарні комісії.

Знову ж таки, якщо є в представників Ради громадського контролю, а я, дивлячись на цей склад, вірю, що в них є позитивний порядок денний, вони, дійсно, хочуть представляти дану громадськість і контролювати правоохоронний орган, то викрити це повноваження можна дуже в позитивних цілях і виявляти, дійсно, недоброчесних працівників НАБУ, якщо такі є.

Я впевнена, що зі ста працівників такі люди можуть бути. А можуть бути люди доброчесні, але малопрофесійні та халатні. Такі могли прийти в НАБУ. Але якщо людина потрапляє в дисциплінарну комісію і в неї є свій прихований порядок денний, то організовується просто скарга на, наприклад, детектива, який веде справу Миколи Мартиненка або на детектива, який веде справу Михайла Охендовського і створюється справа, що нібито цей детектив щось порушив.

І, маючи таку залежну людину в дисциплінарній комісії, дуже просто зробити проблеми таким детективам. А я бачу, що в НАБУ є реально багато хороших правоохоронців, які готові йти проти системи і проти недоторканних людей в цій країні і їм додаткові проблеми, які можуть створити такі дисциплінарні комісії, не думаю, що допоможуть боротись з корупцією.

Що заважає ефективній роботі НАБУ, щоб справи доводились до судових вироків?

– Може бути проблема в прокурорах, в САП. Безумовно, НАБУ, це слідчий орган. Вони не можуть засудити, вони не можуть самі прийняти рішення про засудження людини і конфіскацію її майна. Вони збирають докази. Причому рішення про те, чи достатньо доказів, щоб йти в суд, приймають не детективи НАБУ, а прокурори САП.

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І наразі ми спостерігаємо декілька таких публічних справ, де прокурори САП вважають, що справа не дорозслідувана. Наприклад, по Охендовському. Це останній така публічна справа була. А детективи вважають, що вона готова. Це звичайно проблема, що немає єдності і є такий конфлікт.

Я думаю, що тут також впирається проблема в сприйняття правоохоронцями, що потрібно довести справу на 100%. Тобто ти маєш бути як прокурор впевнений на 100%, що людину засудять, що докази вже на 100% доводять провину, але у світовій практиці такого немає. Тобто якщо є вже 80% шансів, що докази, які ти зібрав, можуть привести до засудження людини, цього вже достатньо для того, щоб йти в суд. Тому хотілося б, щоб прокурори САП жвавіше і активніше передавали справи до суду.

І друга проблема, звичайно, це те що вироки у нас приймає суд. І якщо НАБУ має нових людей, нових детективів, які пройшли детектор брехні, які пройшли жорсткий відбір, якщо САП також має профільтрований статус, то судді, які розглядають справи НАБУ, це судді, які розглядали справи стосовно активістів Євромайдану. І дуже багато там є недоброчесних суддів, дуже багато є суддів, які зобов'язані своїм призначенням владі, які пов'язані з владою.

Тому очікувати, що вони швидко приймуть рішення і неупереджено розглянуть справи НАБУ, марно. Саме тому нам потрібно зараз створити антикорупційний суд, де буде спеціальна процедура добору суддів, в якій будуть брати участь також міжнародні експерти.

Тоді буде гарантія, якась довіра до такого антикорупційного суду. Стосовно версії, чи якісно детективи збирають докази, я думаю, що порівняно з іншими справами, нам відомими, які представлені ГПУ, МВС, СБУ та ДФС в НАБУ є на порядок вищий результат у якості доказів.

Тому що коли генпрокурор конфісковує півтора мільярди доларів і засекречує рішення суду, ці конфіскації, ми розуміємо, що не було ніяких доказів зібрано, чому ці кошти злочинні, то це беззаконня, це забрати гроші за беззаконням. Нам видається, що справедливо, але як юрист я хочу сказати, що це є порушення загальних міжнародних стандартів.

А детективи НАБУ не порушують загальні міжнародні стандарти по тих справах, які мені відомі. Вони намагаються робити свою роботу. Хоча також не без проколів. Там також є помилки і вони мусять бути, бо це новий орган і ми маємо пройти час настановлення. Таких важливих і складних кримінальних розслідувань в Україні не робили за всі роки незалежності.

Ніхто не знає, як розслідувати ці справи. Тому вони вчаться на своїх помилках. Але мене тішить, що у них є бажання робити свою роботу добре.

Ранее эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров заявил, что работу НАБУ блокируют силовые структуры, в частности СБУ, которые не хотят "делиться" с бюро правом на прослушку.

Также исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в эфире "ГС" пояснил, что у Совета общественного контроля НАБУ будут широкие функции, но только рекомендательные.