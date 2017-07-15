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    В ЕС уточнили позицию Юнкера об антикоррупционном суде в Украине

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    По словам представителя ЕС Юргиса Вильчинскаса, как судебный орган по борьбе с коррупцией будет называться и каким образом будет создан - это вопрос второстепенный. Важно то, чтобы этот орган был независимым, действенным, с надлежащими ресурсами и полномочиями.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выступает за создание необходимых органов для борьбы с коррупцией в Украине, и не отрицал идею создания отдельного Антикоррупционного суда, поддержав образование специальной антикоррупционной палаты в рамках существующей судебной системы. Это следует из комментария представителя Европейского Союза Юргиса Вильчинскаса.

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    Он выразил позицию Евросоюза относительно высказывания Юнкера о необязательности создания отдельного антикоррупционного суда в Украине.

    "Президент Юнкер был четким: борьба с коррупцией имеет решающее значение и требует дальнейшего ускорения и интенсификации. Важно то, чтобы был создан независимый, эффективный судебный орган с необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией", — заявил представитель ЕС.

    "Как этот судебный орган будет называться и каким образом будет создан — это вопрос второстепенный. Важно то, чтобы этот орган был независимым, действенным, с надлежащими ресурсами и полномочиями", — добавил Вильчинскас.

    В то же время в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что слова Юнкера о том, что ЕС считает достаточным создание в Украине специальной антикоррупционной палаты вместо отдельного Антикоррупционного суда, является следствием целенаправленной дезинформации европейских партнеров.

    Ранее ЕС выступал за создание в Украине отдельного антикоррупционного суда, однако эта идея до сих пор не была реализована.

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