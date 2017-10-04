Тука: АП не интересует мнение МинАТО по закону о деоккупации Донбасса

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Заместитель руководителя Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Администрация президента (АП) не интересуется мнением МинАТО по законопроекту о деоккупации Донбасса.

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"Я был привлечен в качестве консультанта только при разработке первого варианта. Тогда состоялась закрытое совещание в Совбезе, нам раздали первые экземпляры законопроекта с грифами "съесть, но врагу не отдавать", мы их изучили, дали свои замечания, разошлись и дня через четыре подобный документ вышел к некоторым депутатам Верховной Рады, но уже не как законопроект, а концепция. Это существенная разница", — сказал Тука, передает "5 канал".

По его словам, законопроект о деоккупации Донбасса, который в среду, 4 октября, Петр Порошенко представит должен Верховной Раде, разрабатывается Администрацией Президента, в частности, Советом национальной безопасности и обороны, которые являются другой ветвью власти.

Ранее Тука заявлял, что принятие закона о деоккупации Донбасса не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну.