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    Тука: АП не интересует мнение МинАТО по закону о деоккупации Донбасса

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (172)

    (обновлено: )28311
    По словам Туки, законопроект о деоккупации Донбасса, который в среду, 4 октября, Петр Порошенко представит должен Верховной Раде, разрабатывается Администрацией Президента, в частности, Советом национальной безопасности и обороны.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Заместитель руководителя Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Администрация президента (АП) не интересуется мнением МинАТО по законопроекту о деоккупации Донбасса.

    Верховная Рада Украины
    УНИАН
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    "Я был привлечен в качестве консультанта только при разработке первого варианта. Тогда состоялась закрытое совещание в Совбезе, нам раздали первые экземпляры законопроекта с грифами "съесть, но врагу не отдавать", мы их изучили, дали свои замечания, разошлись и дня через четыре подобный документ вышел к некоторым депутатам Верховной Рады, но уже не как законопроект, а концепция. Это существенная разница", — сказал Тука, передает "5 канал". 

    По его словам, законопроект о деоккупации Донбасса, который в среду, 4 октября, Петр Порошенко представит должен Верховной Раде, разрабатывается Администрацией Президента, в частности, Советом национальной безопасности и обороны, которые являются другой ветвью власти.

    Ранее Тука заявлял, что принятие закона о деоккупации Донбасса не означает, что на следующий день Украина начнет полномасштабную войну.

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