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    В законопроекте о реинтеграции Донбасса нет важных дефиниций - Тука

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (54)

    (обновлено: )69
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий отметил, что "без четкого определения понятий мы заранее подвергаемся политическим спекуляциям и юридическим манипуляциям".
    Георгий Тука на съезде пропрезидентской партии Блок Петра Порошенко Солидарность
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса не содержит дефиниций ключевых понятий об оккупации, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

    Сергей Тарута. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Завтра, наконец, должно произойти ЧУДО: в ВРУ должны внести законопроект, который СМИ окрестили "Законом об интеграции Донбасса"… наконец, все смогут ознакомиться с этим документом", — написал Тука на своей странице в Facebook.

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    В то же время он отметил, что в законопроекте отсутствуют важные определения. 

    "К сожалению, разработчики (действительно профессиональные юристы, а не балаболы) не прислушались к моим советам о том, что такой важный документ, на основе которого будут строиться многочисленные международные иски, такой документ должен начинаться с дефиниций, то есть, с юридического определения понятий. Если вы употребляете термин "оккупация", в начале определите: "оккупация — это…", "оккупационная власть — это…", "самооборона государства — это…". Не понимаю такого отношения. Ведь мы имеем как образец Закон о борьбе с терроризмом!" — считает замминистра.

    Facebook Георгия Туки
    Комментарий Георгия Туки

    Тука обращает внимание, что "без четкого определения понятий мы заранее подвергаемся политическим спекуляциям и юридическим манипуляциям".

    Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала одну из версий законопроекта о реинтеграции, раскритиковав ее. 

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