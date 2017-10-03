В законопроекте о реинтеграции Донбасса нет важных дефиниций - Тука

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Законопроект о реинтеграции Донбасса не содержит дефиниций ключевых понятий об оккупации, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Завтра, наконец, должно произойти ЧУДО: в ВРУ должны внести законопроект, который СМИ окрестили "Законом об интеграции Донбасса"… наконец, все смогут ознакомиться с этим документом", — написал Тука на своей странице в Facebook.

Читайте также: Закон о реинтеграции Донбасса. Все решат Волкер и Сурков — Якубин

В то же время он отметил, что в законопроекте отсутствуют важные определения.

"К сожалению, разработчики (действительно профессиональные юристы, а не балаболы) не прислушались к моим советам о том, что такой важный документ, на основе которого будут строиться многочисленные международные иски, такой документ должен начинаться с дефиниций, то есть, с юридического определения понятий. Если вы употребляете термин "оккупация", в начале определите: "оккупация — это…", "оккупационная власть — это…", "самооборона государства — это…". Не понимаю такого отношения. Ведь мы имеем как образец Закон о борьбе с терроризмом!" — считает замминистра.

Facebook Георгия Туки Комментарий Георгия Туки

Тука обращает внимание, что "без четкого определения понятий мы заранее подвергаемся политическим спекуляциям и юридическим манипуляциям".

Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала одну из версий законопроекта о реинтеграции, раскритиковав ее.