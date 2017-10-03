Реинтеграция Донбасса уперлась в полномочия Порошенко - Тарута

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ненадолго отложив в сторону законопроекты, необходимые для окончательного утверждения судебной и пенсионной реформы, народные депутаты намерены сконцентрироваться на другой инициативе. Речь о законе о реинтеграции Донбасса, который будет содержать много новых норм. Как говорят в парламентских кулуарах, в законопроект включат понятие России как агрессора, будут определены в соответствии с 51 ст. устава ООН действия Украины уже не как антитеррористическая операция, а как самооборона государства. Это даст возможность вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период на неопределенный срок. Кроме того, вводятся полномочия президента через рассмотрение Рады вводить войска, возможность введения чрезвычайного положения, военного положения и т.д.

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Между тем, как рассказал внефракционный народный депутат Сергей Тарута, оригинал документа в Раду пока не поступал.

"По большому счету, этого законопроекта никто из депутатов в глаза не видел. Если это закон о мире и приведет к быстрому урегулированию ситуации, я буду за него голосовать. Если это закон о войне или расширении полномочий президента, то я буду однозначно против. Сейчас мы наблюдаем манипуляцию. Вчера я видел заявление Березюка о том, что закон даст возможность военным участвовать вместо СБУ. Дескать после ЧП под Винницей возлагать такую ответственность на Генеральный штаб будет чревато. Но какая разница? И сейчас военные являются главной силой которая на Донбассе отражает попытки и провокации врага. Пока что не понятна главная цель закона о реинтеграции, для чего он? Найдутся ли в Верховной Раде голоса за эту инициативу? Пока депутаты не понимают цели, поэтому сказать наверняка сейчас достаточно сложно", — отметил политик.

Вместе с тем, по мнению Таруты, главная цель закона о реинтеграции Донбасса — наделить президента Петра Порошенко большими полномочиями.

"Задача предельно ясна, дать полномочия Порошенко и не более того. Вряд ли от этой инициативы можно ожидать чего-то хорошего. Президент наделил себя запредельными полномочиями, часть их забрав у правительства, а часть — у парламента. Но ни к чему хорошему это Украину не привело. Мы видим еще большее обнищание украинского народа. Люди разочарованы, огромное их количество эвакуируются, уезжают из страны", заявил политик.

Тарута также выразил надежду на то, что предстоящая встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова позволит сдвинуть ситуацию на Донбассе с мертвой точки.

"Любая такая встреча пойдет на пользу. Это еще один шаг к мирному урегулированию. Если мы выбрали мирный путь решения конфликта, то единственное средство — непрекращающийся диалог. К сожалению, Украина не ведет этот диалог, его ведут за нас. Мы отдали все бразды управления. Будем надеяться, что Волкер будет удачливым переговорщиком", — резюмировал Тарута.