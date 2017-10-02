Муженко повез главкома ВС Швеции в АТО

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что вместе с главнокомандующим ВС Швеции Микаэлем Бюденом посещает зону проведения военной операции в Донбассе.

"Рад встречать в Украине своего коллегу генерала Бюдена — главнокомандующего вооруженными силами Королевства Швеция. Посещаем район АТО", — написал Муженко в понедельник на своей странице в Facebook.

Позже пресс-служба Генштаба ВС Украины в Facebook сообщила, что во время поездки в Донбасс стороны обсудили вопросы "активизации военно-политического диалога и уточнили перспективные направления и эффективные формы военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Швеции".

Муженко обратил внимание Бюдена на критическое состояние объектов гражданской инфраструктуры, которая пострадала в результате обстрелов в Донбассе. Также начальник Генштаба Украины заявил, что пики нарушения режима прекращения огня в Донбассе со стороны ополченцев "совпадают с очередными раундами мирных переговоров в Минске".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.