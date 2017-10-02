Венгерские депутаты не стали обсуждать с Радой закон об образовании

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Депутаты парламента Венгрии не стали встречаться с украинскими коллегами, чтобы обсудить принятый на Украине закон об образовании, который вызвал критику с венгерской стороны.

Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

"На минувшей неделе депутаты Верховной Рады, достаточно большая наша делегация, была в Будапеште на форуме, организованном Советом Европы относительно Стамбульской конвенции… предлагали встретиться с депутатами парламента Венгрии, чтобы обсудить и вопрос закона. К сожалению, наши коллеги отказались от такой встречи", — сказала Геращенко в ходе заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Она призвала использовать все международные площадки для разъяснения норм закона об образовании.

В минувший понедельник президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что документ нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, а сам документ назвал "позорным".

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года на Украине дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.