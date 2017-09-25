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    Политика

    Украинские снайперы получат новый маскировочный костюм

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    Украинские снайперы получат новый маскировочный костюм
    Фото со страницы Минобороны в Facebook

    КИЕВ, 25 сен – РИА Новости Украина. Снайпера ВСУ получат Индивидуальный маскировочный комплект, одобренный Минобороны. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщило Министерство в Facebook. Основными аспектами комплекта является продуманность и большие возможности по маскировке.

    Свободная конструкция обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду сверху. Почти по всей поверхности комплекта размещена швартовочная сетка, которая поможет замаскировать себя согласно поставленным задачам, местности и погодным условиям.

    Минобороны добавляет, что в комплект входит куртка, брюки и накидка.

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