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    В Киргизии задержали женщину, утверждающую, что она снайпер из Донбасса

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    Сообщается, что 40-летняя женщина была задержана при входе в здание Верховного суда. При себе у нее был обнаружен патрон калибра 7,62 миллиметра. Задержанная заявила, что работала снайпером в Донбассе.
    Флаг Киргизии
    RIA News Алексей Ничукин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 сен – РИА Новости Украина. Женщина, утверждающая, что она работала в Донбассе снайпером, задержана правоохранительными органами Киргизии за попытку проноса боеприпасов при входе в здание Верховного суда, сообщает Sputnik Кыргызстан в понедельник.

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    По данным правоохранительных органов Киргизии 40-летняя женщина была задержана 8 сентября при входе в здание суда. При себе у нее был обнаружен патрон калибра 7,62 миллиметра.

    "Следствию задержанная призналась, что работала снайпером в Донбассе, но патрон, по ее словам, нашла в тире под Бишкеком. Эта информация сейчас проверяется. Также выясняется, почему она хотела проникнуть в здание суда", — сообщили агентству в пресс-службе ГУВД Бишкека.

    Как сообщило киргизское агентство АКИпресс, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". По данным агентства, задержанная является гражданкой России 1977 года рождения. В настоящий момент находится в СИЗО.

    Ранее сообщалось, что при взрыве в центре Киева пострадала семья воевавшего в АТО снайпера.

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