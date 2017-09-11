В Киргизии задержали женщину, утверждающую, что она снайпер из Донбасса

КИЕВ, 11 сен – РИА Новости Украина. Женщина, утверждающая, что она работала в Донбассе снайпером, задержана правоохранительными органами Киргизии за попытку проноса боеприпасов при входе в здание Верховного суда, сообщает Sputnik Кыргызстан в понедельник.

По данным правоохранительных органов Киргизии 40-летняя женщина была задержана 8 сентября при входе в здание суда. При себе у нее был обнаружен патрон калибра 7,62 миллиметра.

"Следствию задержанная призналась, что работала снайпером в Донбассе, но патрон, по ее словам, нашла в тире под Бишкеком. Эта информация сейчас проверяется. Также выясняется, почему она хотела проникнуть в здание суда", — сообщили агентству в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Как сообщило киргизское агентство АКИпресс, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". По данным агентства, задержанная является гражданкой России 1977 года рождения. В настоящий момент находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что при взрыве в центре Киева пострадала семья воевавшего в АТО снайпера.