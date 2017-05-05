Снайперские винтовки с электроникой из РФ нашли у боевиков ИГ в Сирии - СМИ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" используют снайперские винтовки с прицелами ночного видения с электроникой, произведенной на российских предприятиях, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

"Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях", — отметил собеседник "Ъ". Каким образом они попали в зону боевых действий, не уточняется.

Как сообщает издание, это выяснили сирийские военные специалисты, исследуя оружие уничтоженных террористов. По словам эксперта "Ъ", боевики используют также винтовки, состоящие на вооружении армий стран НАТО, в том числе американскую Remington MSR или австрийскую Steyr Mannlicher SSG 08. При этом эксперты отмечают, что вместе с ними должны использоваться и самые современные прицелы, которые в настоящее время производят в РФ и США. При этом в США вывоз прицелов ночного видения третьего поколения за пределы страны категорически запрещен, как и в РФ.

По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны, в которые прицелы ночного видения или комплектующие для них из России поставляются официально.

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По официальным данным, уголовных дел об утрате российскими военнослужащими военного имущества (статья 348 УК РФ) в виде прицелов не возбуждалось, пишет издание. По данным собеседников издания, по факту находок в Сирии уголовное дело пока также не возбуждено — в рамках доследственной проверки проводятся оперативные мероприятия.

"Коммерсант" отмечает, что жертвами снайперских обстрелов стали погибший на днях подполковник Алексей Бучельников и еще как минимум трое российских военнослужащих.