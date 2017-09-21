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    Общество

    Назначен новый военный прокурор сил АТО

    (обновлено: )35
    Во время представления генпрокурор ЮрийЛуценко охарактеризовал новоназначенного прокурора сил АТО как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.
    Олег Цицак
    gp.gov.ua

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

    Отмечается, что в мероприятии приняли участие заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины в Донецкой области, а также представители командования сил АТО.

    Во время представления Луценко охарактеризовал новоназначенного прокурора как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.

    Генпрокурор поручил Цицаку проконтролировать социальные выплаты военнослужащим, "проверить соблюдение социальных стандартов, гарантированных законом, для ветеранов, участников боевых действий".

    gp.gov.ua
    Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил АТО подполковника юстиции Олега Цицака

    Отметим, Цицак в 1997 году окончил Ужгородский государственный университет по специальности "правоведение".

    Работал в Государственной налоговой инспекции; помощником председателя Закарпатского областного суда, судьей Мукачевского городского суда, судьей Ужгородского городского суда; в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

    Был и.о. прокурора военной прокуратуры Донецкого гарнизона и военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.


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