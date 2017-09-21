Назначен новый военный прокурор сил АТО

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил антитеррористической операции подполковника юстиции Олега Цицака, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие заместитель генпрокурора — главный военный прокурор Анатолий Матиос, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины в Донецкой области, а также представители командования сил АТО.

Во время представления Луценко охарактеризовал новоназначенного прокурора как действенного и активного руководителя и выразил уверенность в его способности правильно организовать работу.

Генпрокурор поручил Цицаку проконтролировать социальные выплаты военнослужащим, "проверить соблюдение социальных стандартов, гарантированных законом, для ветеранов, участников боевых действий".

gp.gov.ua Юрий Луценко в Краматорске представил военного прокурора Военной прокуратуры сил АТО подполковника юстиции Олега Цицака

Отметим, Цицак в 1997 году окончил Ужгородский государственный университет по специальности "правоведение".

Работал в Государственной налоговой инспекции; помощником председателя Закарпатского областного суда, судьей Мукачевского городского суда, судьей Ужгородского городского суда; в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Был и.о. прокурора военной прокуратуры Донецкого гарнизона и военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.



