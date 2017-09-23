Кабмин сократит тысячи чиновников

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Новый этап реформы госуправления предполагает набор 1 тысячи сотрудников в новые директораты пилотных министерств, а также сокращение 8 тысяч госслужащих, работающих в министерствах, сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко в интервью "Зеркало недели".

"В принятом 1 мая решении мы заложили сокращение по меньшей мере 5% от нынешней численности (около 8 тыс. человек). Я считаю, что по итогам года мы можем выйти на гораздо больший процент сокращений", — отметил чиновник.

По словам Саенко, реформа не преследует глобальной цели уменьшить бюрократический аппарат — более важной ему кажется цель разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.

"Сейчас в аппаратах, особенно во вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Четкие показатели мы получим к концу 2018 года", — добавил он.

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