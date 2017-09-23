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23.09.201717:49
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    Политика

    Кабмин сократит тысячи чиновников

    (обновлено: )17801
    Как сообщил министр Кабмина Александр Саенко, в принятом решении заложено сокращение по меньшей мере 5% от нынешней численности человек: "Я считаю, что по итогам года мы можем выйти на гораздо больший процент сокращений".
    Герб Украины на флагштоке у здания Кабмина. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Новый этап реформы госуправления предполагает набор 1 тысячи сотрудников в новые директораты пилотных министерств, а также сокращение 8 тысяч госслужащих, работающих в министерствах, сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко в интервью "Зеркало недели".

    Олег Друзь
    "Громадське Телебачення"
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    "В принятом 1 мая решении мы заложили сокращение по меньшей мере 5% от нынешней численности (около 8 тыс. человек). Я считаю, что по итогам года мы можем выйти на гораздо больший процент сокращений", — отметил чиновник.

    По словам Саенко, реформа не преследует глобальной цели уменьшить бюрократический аппарат — более важной ему кажется цель разобраться и изменить задачи и механизмы работы аппарата.

    "Сейчас в аппаратах, особенно во вспомогательных функциях, есть большой резерв для оптимизации. Четкие показатели мы получим к концу 2018 года", — добавил он.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал увольнение заместителя главы "Укрзализныци" и руководителей структурных подразделений компании.

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