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    Политика

    Кабмин уволил первого замминистра иностранных дел

    (обновлено: )276
    По словам вице-премьера Павла Розенко, первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко уволили так как он приступил к обязанностям посла Украины при Организации Североатлантического договора.
    Вадим Пристайко
    Радіо Свобода

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров уволил первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко в связи с переходом на другую работу.

    Об этом Українським Новинам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

    "Пристайко уволили. В связи с переходом на другую работу", — сказал он.

    В начале сентября Пристайко приступил к обязанностям посла Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя.

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