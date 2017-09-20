Кабмин уволил первого замминистра иностранных дел

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Кабинет министров уволил первого заместителя министра иностранных дел Вадима Пристайко в связи с переходом на другую работу.

Об этом Українським Новинам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Пристайко уволили. В связи с переходом на другую работу", — сказал он.

В начале сентября Пристайко приступил к обязанностям посла Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя.