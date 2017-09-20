Главный психиатр Минобороны уволен после высказываний о военных

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра полковника Олега Друзя, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Главный психиатр Минобороны ранее заявил, что 93% участников военной операции в Донбассе являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении. Это заявление вызвало негодование среди силовиков.

"Только что принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковника Олега Друзя в связи с неудовлетворительным выполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование", — приводит пресс-служба слова министра.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.