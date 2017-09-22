Полторак подписал приказ об увольнении в запас срочников

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Укриана. Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства.

"Министр обороны Украины… Степан Полторак подписал приказ № 484 от 19 сентября 2017 года "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы в октябре-декабре 2017 года", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

По данным ведомства, согласно приказу, со срочной службы будут уволены военнослужащие, которые имеют степень высшего образования "специалист" или "магистр", — в октябре-ноябре 2017 года, остальные — в октябре-декабре 2017 года. Согласно документу, командирам дано указание обеспечить организованное увольнение в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной службы.

Практика призыва на службу срочников была отменена в Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года АТО исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.

Ранее министр обороны выразил надежду, что обстановка в Донбассе позволит не проводить в стране мобилизацию. Президент Петр Порошенко заявлял, что в зоне конфликта в Донбассе останутся только военнослужащие-контрактники.