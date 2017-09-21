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    Политика

    Нардеп Поляков, подозреваемый в незаконной добыче янтаря, внес залог

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    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (367)

    (обновлено: )15
    Источник в прокуратуре отметил, что первый залог в размере 304 000 грн, внесенный Максимом Поляковым ранее, пошел в госбюджет. Втоой залог составил уже 608 000 грн.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Максим Поляков, facebook

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Максим Поляков ("Народный фронт"), подозреваемый в причастности к незаконной добыче янтаря, внес залог в размере 608 000 гривен, сообщил источник интернет-издания "Украинские новости" в прокуратуре.

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Разумков о будущем депутатов Розенблата, Полякова, Добкина

    "Он доигрался. Ему предлагали — надень браслет, но нет, не захотел. Сначала 304 000 гривен оплатил, которые пошли в бюджет, теперь 608 000 гривен внес в качестве залога", — сказал источник, не уточнив при этом, когда именно депутат внес деньги.

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    Напомним, Полякова подозревают в причастности к незаконной добыче янтаря. Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

    29 августа нардеп заявил, что решением Печерского районного суда Киева за ним закреплен процессуальный статус потерпевшего в деле о провокации подкупа НАБУ. По мнению нардепа, Генеральная прокуратура Украины должна вручить сообщение о подозрении директору НАБУ Артему Сытнику и детективам ведомства.

    Со своей стороны, Печерский суд опроверг заявление Полякова о признании его потерпевшим по делу о провокации подкупа НАБУ.

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