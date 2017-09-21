Нардеп Поляков, подозреваемый в незаконной добыче янтаря, внес залог

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Максим Поляков ("Народный фронт"), подозреваемый в причастности к незаконной добыче янтаря, внес залог в размере 608 000 гривен, сообщил источник интернет-издания "Украинские новости" в прокуратуре.

"Он доигрался. Ему предлагали — надень браслет, но нет, не захотел. Сначала 304 000 гривен оплатил, которые пошли в бюджет, теперь 608 000 гривен внес в качестве залога", — сказал источник, не уточнив при этом, когда именно депутат внес деньги.

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Напомним, Полякова подозревают в причастности к незаконной добыче янтаря. Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

29 августа нардеп заявил, что решением Печерского районного суда Киева за ним закреплен процессуальный статус потерпевшего в деле о провокации подкупа НАБУ. По мнению нардепа, Генеральная прокуратура Украины должна вручить сообщение о подозрении директору НАБУ Артему Сытнику и детективам ведомства.

Со своей стороны, Печерский суд опроверг заявление Полякова о признании его потерпевшим по делу о провокации подкупа НАБУ.