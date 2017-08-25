В Польше трое поляков избили молодую украинку из-за языка

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В польском Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки, передает TVN24.

Как сообщила спикер полиции Люблина Рената Лащка-Русек, инцидент произошел еще 13 августа, но о нем стало известно только сейчас. Девушка возвращалась домой около 5.00 утра с подругами, когда с ними заговорила компания поляков: двое мужчин и женщина.

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В полиции квалифицировали случившееся как нападение по национальному признаку, виновным грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции допускают, что причиной конфликта стало то, что компании не понравилось, что девушка с подругами говорили не на польском языке.

После словесной перепалки на девушку напали: били втроем и даже ударили по голове бутылкой. Избитая девушка обратилась в больницу и на следующий день написала заявление в полицию.

tvn24.pl Одна из подозреваемых в избиении украинки в Польше

Избиение зафиксировали камеры наблюдения. Полиция обнародовала фото нападавших и объявила их в розыск. Нападавшие — двое мужчин примерно 25 лет и молодая женщина.

Ранее сообщалось, что в Гданьске пьяные поляки избили украинца.