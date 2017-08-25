наверх
25.08.201702:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Польше трое поляков избили молодую украинку из-за языка

    Тема:

    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор (167)

    (обновлено: )6901
    Избиение зафиксировали камеры наблюдения. Полиция обнародовала фото нападавших и объявила их в розыск. По предварительным данным, конфликт возник на национальной почве.
    Один из подозреваемых в избиении украинки в Польше
    tvn24.pl

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В польском Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки, передает TVN24

    Мемориал орлят во Львове. Архивное фото
    wikipedia
    Киев и Варшаву окончательно рассорит "Мемориал орлят" во Львове

    Как сообщила спикер полиции Люблина Рената Лащка-Русек, инцидент произошел еще 13 августа, но о нем стало известно только сейчас. Девушка возвращалась домой около 5.00 утра с подругами, когда с ними заговорила компания поляков: двое мужчин и женщина.

    Читайте также: Черные "ласточки" безвиза. Из Польши высылают украинских заробитчан

    В полиции квалифицировали случившееся как нападение по национальному признаку, виновным грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции допускают, что причиной конфликта стало то, что компании не понравилось, что девушка с подругами говорили не на польском языке. 

    После словесной перепалки на девушку напали: били втроем и даже ударили по голове бутылкой. Избитая девушка обратилась в больницу и на следующий день написала заявление в полицию.

    tvn24.pl
    Одна из подозреваемых в избиении украинки в Польше

    Избиение зафиксировали камеры наблюдения. Полиция обнародовала фото нападавших и объявила их в розыск. Нападавшие — двое мужчин примерно 25 лет и молодая женщина.

    Ранее сообщалось, что в Гданьске пьяные поляки избили украинца

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и США
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    На месте убийства гражданина Израиля в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО