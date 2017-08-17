Три новых города появятся в маршруте из Украины в Польшу

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" собирается включить дополнительно три города западной Украины в действующий маршрут в Польшу с 24 августа, сообщила пресс-служба компании.

"С 24 августа 2017 еще три города западного региона — Здолбунов, Ровно и Киверцы — получат прямое железнодорожное сообщение с Польшей", — говорится в сообщении.

Это станет возможным благодаря изменению маршрута поезда №751/752 Ковель — Хелм на Здолбунов — Хелм, которое вводит "Укрзализныця" с целью развития международного пассажирского сообщения.

По данным компании, для формирования поезда задействовали рельсовый автобус PESA с местами для сидения, в составе поезда два вагона второго класса на 89 и 98 мест.

Из Здолбунова и в обратном направлении из Хелма поезд будет отправляться ежедневно. Поезд будет делать остановки для посадки и высадки пассажиров на станциях Ривне, Киверцы, Ковель.

Напомним, 11 июня в Перемышль прибыл первый поезд, на котором украинцы отправились из Киева в ЕС в рамках безвизового режима.