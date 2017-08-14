"Стоячая" поездка в поезде повышенного комфорта Hyundai. Мнение экспертов

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Вместо девяти вагонов — пять и поезд на локомотивной тяге. Именно такие услуги от "Укрзализныци" накануне получили пассажиры скоростного рейса "Одесса-Киев". В результате две трети пассажиров ехали стоя.

Официальной причиной этого происшествия в "Укрзализныце" назвали неисправность скоростного локомотива, вследствие чего его заменили поездом того же производителя. В соцсетях писали о том, что это не единичный случай, и таким составом, с недостатком нескольких вагонов, поезда по этому маршруту ездили три дня подряд.

Уровень комфорта железнодорожных поездок в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

Как могло получится, что подали почти в два раза меньше вагонов, чем нужно?

— На самом деле просто последнее время очень сильно увеличилась интенсивность использования этих скоростных поездов и соответственно, у них начали выбиваться ресурсы. Опять же не надо забывать о том, что у нас говорят, что это скоростное движение, но на самом деле это ускоренное движение. Более того, если покопаться поглубже, то выяснится, что на самом деле эти скоростные поезда — это вообще-то в европейском понимании или в западном понимании пригородные электрички. А у нас их используют как межобластные, полноценные скоростные поезда, якобы скоростные. Но из-за этого, из-за такой разницы в понимании очень сильно увеличивается использование ресурса и из-за этого они чаще ломаются. Опять же, можно вспомнить старую историю, как зимой они ломались просто, что называется, в бешеном режиме. Я просто помню, как-то нас повезли показать эти поезда. Приезжает этот поезд зимой в ДЕПО. Из-под него глыбы льда просто выбивают. То есть он не совсем предназначен к зимней эксплуатации, то есть получается эти пиковые периоды — зима, когда очень холодно, он ломается, и лето, когда очень жарко, он тоже ломается. Чувствуется, что он предназначен больше для такого умеренного климата, а не для такого интенсивного использования в пиковые режимы температурные.

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Какие тогда скоростные поезда? Какие они должны быть?

— Должно быть 300 километров в час плюс. Надо понимать: если у тебя скоростной поезд, у тебя должна быть отдельная выделенная колея, потому что когда у тебя вначале идет грузовой поезд, потом пассажирский поезд, а потом еще и скоростной поезд, соответственно, колея разбалтывается и, соответственно, у нас просто нет ресурсов, чтобы делать отдельные выделенные полосы, что называется, для скоростного движения. Для понимания. В Европе, в Китае в том же, в Японии стоимость скоростного поезда, именно строительство скоростной линии — это чуть ли не космические проекты. А у нас, получается, пытаются и скоростной поезд сделать, и заработать на скоростных перевозках, и еще что-нибудь придумать.

Что касается вчерашний истории, в "Укрзализныце" говорят о поломке состава. Причем тут количество вагонов?

— У нас да, действительно. Дело в том, что один из плюсов Войцеха Бальчуна, то, что я считаю, ушедший глава "Укрзализныци" в том, что он все-таки наладил более-менее интенсивное использование этих скоростных поездов. Потому что у нас, например, купили Hyundai, купили две штуки двухэтажных Skoda поезда, две штуки Кременчуг дал "Тарпанов" сейчас последние недавно, как недавно, пару лет назад. У нас до этого еще Георгий Кирпа сделал локомотивные тяги более-менее. То есть у нас было определенное количество этих поездов ускоренных, назовем их так, которые можно было использовать, но их не использовали. Теперь вот пришел более-менее прозападный менеджер, который сейчас, правда, ушел, он более-менее наладил, отрыл несколько направлений новых, скоростных. На Польшу открылось на Пшемысль и, соответственно, началось использование этих поездов в ускоренном режиме. И соответственно, ресурс начал выбиваться у этих поездов, ломаться они стали чаще и вот такая история. Здесь вопрос именно, что "Укрзализныця" могла бы более гибко подходить к обслуживанию пассажиров, а они как они работали по уставу военному советских времен, так они до сих пор и работают. Имеется в виду с точки зрения компенсации пассажирам, как они написали в пресс-релизе, что пассажиру компенсируется разница в стоимости за то, что он ехал стоя. А как они это зафиксируют? Каким образом? Я прихожу с этим билетом и говорю — я ехал стоя. Они говорят: очень классно, как ты это докажешь? И все, тут как об стенку.

Также свое мнение о пассажирских правах выразил в эфире "ГС" юрист Юрий Шулипа.

Насколько адекватны действия "Укрзализныци"? Какие перспективы пассажирских исков могут возникнуть?

— Дело в том, что, конечно, ситуация такая, что перспективы судебных исков со стороны пассажиров очевидны и тут уже зависит от самих пассажиров, насколько они хотят защитить свои права в данном случае.

Что могут отсудить?

— Скажем так, не только компенсацию за то, что они потратили денежные средства за проезд, но также, например, упущенную выгоду. То есть если они смогут доказать в суде, представить доказательства того, что из-за проблем, которые случились в "Укрзализныце" они потеряли время, за которое должны были заработать какие-то денежные средства, у кого-то, например, сорвалась какая-то сделка.

Покупая билет на поезд, за что конкретно платят украинцы? Насколько наши граждане осведомлены о правах во время поездки?

— Там страховой сбор, то есть это страховка ущерба и здоровья человека. На самом деле она не такая уж большая. Во-вторых, с учетом обычного налога, там закладывается сумма на оказание услуг по перевозке пассажиров в эту сумму. Собственно говоря, все.

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Также свое мнение о качестве услуг, которые предоставляет "Укрзализныця", выразили слушатели Голоса Столицы.

Татьяна, Киев: У меня двое детей дошкольного возраста, то есть я имею право не брать билет на них на обычный поезд. Но вот, например, из Винницы до Киева, это, казалось бы, маленькое расстояние, доехать на обычном поезде нельзя. Когда ты подходишь в кассу, фраза только — билетов до Киева нет, есть только на "Интерсити". То есть если я буду ехать на "Интерсити", там сидячие места, я должна купить четыре билета, они где-то по триста гривен. Кроме того, мне намного удобнее с детьми, когда есть полка. Ребенок может поспать, походить. А так получается, что я должна практически за услуги электрички заплатить больше тысячи гривен. И получается альтернатива: или едешь на маршрутке или автобусе, или мне, например, обойдется мне до Винницы в 450 гривен или за те же сидячие места или я должна буду заплатить больше тысячи гривен. Обычные поезда практически убрали. Где льготы для детей? Где льготы для детей-инвалидов? Люди лишились этих льгот. Скоростных поездов должно быть умеренное количество. У человека должна быть альтернатива. Кому-то, возможно, студентам тоже очень дорого, но кому-то, возможно, это выгодно. Есть люди, которые на них ездили. Но убрали полностью альтернативу.

Владимир: По поводу "Укрзализныци". У нас сейчас, все понимаете, знаете, стало жарко, а в вагонах "Укрзализныци" говорят, что улучшат качество, а как было душно, так душно и остается. Кондиционеров нет. Им надо, если они уже эти старые вагоны не меняют, то хотя бы это не так сложно, установить кондиционеры условно или на каждое место, или хотя бы кондиционеры всего вагона.

Юрій, Київ: В травні мені потягом у відрядження довелось їхати у місто Івано-Франківськ. Був приємно задоволений, чесно скажу. Новий потяг, нові вагони, система кондиціонування, підігрівання, все супер. Єдине, що я хотів би на теперішній час сказати, звичайно, що система застаріла і ціна не виправдана, оскільки, наприклад, якщо, маючи сім'ю чоловік, жінка і двоє діток поїхати в той же самий Івано-Франківськ, то напевно машиною, якщо вона обладнана газовою установкою, дешевше буде поїхати туди і назад, ніж поїхати на "Укрзалізниці". Це трошечки нонсенс. Я їздив в Європі в свій час, то ціни набагато дешевші і якість надання послуг набагато вища.

Галина: Я ехала недавно двенадцатым поездом Киев-Мелитополь и я получила удовольствие от этой поездки. Вагоны чистенькие, постель прекрасная, кондиционеры работают, проводники уважительные, все обслуживают. Искреннее удовольствие получила. Поэтому не надо все поганить и говорить, что все плохо.

Константин, Киев: Нравится вот это еврохолуйство. Все в Европе хорошо. До такой степени удручает вот это еврохолуйство наших патриотов и всевозможных свідомих. Ребята, честное слово, железная дорога, есть такая пословица: кара невелика, мусиш відбувати. Вот так мы и ездим с большим приветом коммунистическим.

Ранее основатель и руководитель TripMyDream Андрей Буренок в эфире "ГС" рассказал, что сейчас многие как украинские компании, так и те лоукосты, которые работают в Украине, предлагают очень привлекательные тарифы на перелеты.

Также аналитик Вячеслав Коновалов заявил, что "Укрзализнныця" утверждает, что их убытки составляют семь миллиардов гривен, но Бальчун в отчете заявил о прибыльности предприятия.