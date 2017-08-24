Польша заявила о блокировании Украиной работ по поиску захоронений

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Украинские власти заблокировали работы по поиску польских захоронений, сообщил в четверг начальник кресового отдела бюро поиска и идентификации Института национальной памяти (ИПН) Польши Леон Попек.

В этом году ИПН столкнулся с трудностями в проведении поисков мест захоронений поляков в Украине после демонтажа в польском Прикарпатье памятника бойцам Украинской повстанческой армии (УПА). По оценке польских властей, этот памятник был возведен с нарушением действующего в Польше законодательства.

"Украинская компания, которая пригласила ИПН для поисков польских легионеров 1915-1916 лет в Костюхновке, получила от комиссии, которая работает при губернаторе Волынской области в Луцке и от (секретаря государственной межведомственной комиссии по делам войн и политических репрессий — ред.) Святослава Шереметы 21 августа запрет на работу с поляками", — сказал Попек на пресс-конференции в Варшаве.

"Мы не имеем права их разыскивать, эксгумировать и освятить крестом. Мы не в состоянии войны с Украиной. Мы не ставим ей препятствий в поисках, эксгумациях или отдании памяти. Мы приглашаем их, мы предлагаем помощь, конечно, все в соответствии с буквой закона", — добавил он.

Попек отметил, что "через несколько лет некому будет указать нам этих мест, поэтому так важно и срочно получить разрешение от украинской стороны на достойное увековечение памяти убитых поляков".

По его словам, "около 1330 сел на Волыни, где погибли поляки, не имеют креста и вообще не имеют могил". "Это значит, что более 90% польских граждан лежит в ямах смерти без католического захоронения", — заключил он.

Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.

Верховная Рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".