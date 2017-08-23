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    Политика

    Нардепу Полякову с пятой попытки надели браслет слежения

    (обновлено: )66
    Подозреваемый во взяточничестве депутат Максим Поляков из фракции "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка заявил, что он, "как законопослушный гражданин, одел электронное средство контроля".
    Депутат Верховной Рады Максим Поляков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Правоохранители надели электронный браслет слежения на народного депутата Верховной Рады Украины Максима Полякова. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил сам депутат.

    Максим Поляков в Facebook
    Нардепу Полякову с пятой попытки надели браслет слежения

    Ранее суд назначил Полякову залог в размере 304 тысячи гривен. Поляков сообщил, что внес определенный судом залог.

    "Прошло полтора месяца с момента первой попытки НАБУ одеть на меня электронный браслет. Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, каждый раз учили работников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуры (и) я, как законопослушный гражданин, одел электронное средство контроля", — написал депутат.

    Скриншот сообщения

    Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение Полякова к уголовной ответственности. По конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности.

    Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается и Поляков.

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