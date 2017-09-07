Суд отдал залог Полякова в бюджет и назначил ему новый

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Соломенский райсуд Киева направил внесенный народным депутатом Максимом Поляковым залог в 304 тысячи гривен в доход государства и назначил ему новый залог — в размере 608 тысяч гривен. Соответствующее решение огласила судья Владлена Лазоренко.

"Суд постановил ходатайство удовлетворить частично. Залог в 304 тысячи грн обратить в доход государства. Также применить к Полякову меру пресечения в виде залога в большем размере. Определить Полякову новый залог в размере 608 тысяч грн", — цитирует Лазоренко Укринформ.

Новый залог необходимо внести в течение пяти дней.

Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение Полякова к уголовной ответственности. По Конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается и Поляков.

Соломенский районный суд Киева 21 июля избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тысячи грн, обязав его носить электронный браслет. Суд также обязал нардепа сдать все паспорта. Поляков внес залог, однако исполнять решение суда в части ношения электронного браслета тогда отказался. Cпустя месяц он надел его.

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Накануне прокуроры САП внесли дополнения к ходатайству о взыскании с Полякова залога в доход бюджета. В частности, в этом дополнении к ходатайству прокуроры просили суд назначить нардепу новый залог в размере 5 млн грн, поскольку, по мнению стороны обвинения, залог в 304 тысячи грн не обеспечивает выполнения надлежащим образом Поляковым процессуальных обязанностей.