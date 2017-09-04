Нардеп Поляков прошел психиатрическую экспертизу и похвастался справкой

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Народный фронт" заявил, что прошел медицинский осмотр у врача-психиатра и опубликовал фото соответствующей справки.

"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника о том, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3. Согласно консультативному заключению (копия прилагается) психических расстройств обнаружено не было", — написал Поляков на своей странице в Facebook.

Facebook Максима Полякова Максим Поляков прошел медицинский осмотр у врача-психиатра

Ранее правоохранители надели электронный браслет слежения на Полякова. Также сообщалось, что суд назначил Полякову залог в размере 304 тысячи гривен. Поляков сообщил, что внес определенный судом залог.