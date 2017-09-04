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    Нардеп Поляков прошел психиатрическую экспертизу и похвастался справкой

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (173)

    (обновлено: )6001
    Максим Поляков прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3, уточнив, что никаких психических расстройств у него обнаружено не было.
    Максим Поляков прошел медицинский осмотр у врача-психиатра
    Facebook Максима Полякова

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Народный депутат фракции "Народный фронт" заявил, что прошел медицинский осмотр у врача-психиатра и опубликовал фото соответствующей справки.

    "Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника о том, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера №3. Согласно консультативному заключению (копия прилагается) психических расстройств обнаружено не было", — написал Поляков на своей странице в Facebook.

    Facebook Максима Полякова
    Максим Поляков прошел медицинский осмотр у врача-психиатра

    Ранее правоохранители надели электронный браслет слежения на Полякова. Также сообщалось, что суд назначил Полякову залог в размере 304 тысячи гривен. Поляков сообщил, что внес определенный судом залог.

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