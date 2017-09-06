СМИ посчитали, сколько банковских процентов ежемесячно получает Порошенко

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции появилось очередное сообщение о существенных изменениях в имущественном положении президента Украины.

Петр Порошенко указал сколько в августе он получил процентов по вкладам в "Международный инвестиционный банк", конечным бенефициаром которого он и является.

Значится, что в прошлом месяце Петр Алексеевич получил 1 млн 223 тысячи гривен процентов.

Издание "Страна" посчитала, сколько всего за этот год получил банковских процентов по вкладам президент Порошенко.

Отметим, что "Международный инвестиционный банк" принадлежит по сути двум людям: Петру Порошенко и его хорошему другу, народному депутату от БПП Игорю Кононенко.

Собственники существенной доли акций банка, фото: ii-bank.com.ua

Помимо Порошенко и Кононенко в статуте значится и ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", собственником которого является Петр Алексеевич, а руководителем его отец — Алексей.

Согласно электронной декларации президента за 2016 год, на счетах "Международного инвестиционного банка" у него 80 780 гривен, $25 млн 920 тыс и €9885. У жены Марины здесь есть два вклада: 115 170 гривен и €4300. За весь 2016 год он получил 11 млн 920 тысяч гривен процентов по вкладам.

Сколько денег осталось у президента в этом банке на данный момент не известно, но проценты можно посчитать благодаря сообщениям на сайте НАПК. Как оказалось, в 2017 году за 8 месяцев сумма процентов составила 9 млн 671 тыс. Известно только, что с января по апрель ему начислялись проценты по двум вкладам, сейчас же их у президента — пять.

Если разбить по месяцам, то проценты составили:

январь — 1 093 051 грн;

февраль — 664 993 грн;

март — 909 807 грн;

апрель — 865 444 грн;

май — 1 252 884 грн;

июнь — 1 199 243 грн;

июль — 1 231 190 грн;

август — 1 223 532 грн.

То есть в среднем в месяц Порошенко получает около миллиона гривен процентов.

В Украине с осени 2016 года работает система электронного декларирования доходов чиновников, в рамках которой были поданы декларации о доходах, которые находятся в публичном доступе. За дачу ложной информации закон предусматривает административную и уголовную ответственность.