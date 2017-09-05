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    Политика

    Осетр почти по 300 грн. В столовой Рады подняли цены

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (26)

    (обновлено: )156
    Средний обед в столовой Верховной Рады при новых ценах обойдется в не менее 100 гривен. Вместе с тем в меню для работников парламента появились и новые блюда.
    Столовая в Раде
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 5 сен — РАИ Новости Украина. В столовой Верховной Рады за год почти более, чем вполовину, выросли цены, пишут СМИ.

    По данным журналистов, отварное филе осетра ранее можно было купить за 120 грн за 100 гр, а сейчас — 285 грн, отварная семга подорожала с 92 до 133 грн. 

    Котлета по-киевски подорожала до 39,21 грн.

    vesti-ukr.com
    Цены в столовой Рады

    В меню также появились и новые блюда — отварная семга с грушей по 126,9 грн за 175 гр, а также тигровые креветки с помидором черри по 146,23 грн.

    Как пишут "Вести", средний обед обойдется в не менее 100 гривен.

    Напомним, 5 сентября в Верховной Раде открылась седьмая сессия.

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