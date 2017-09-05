Осетр почти по 300 грн. В столовой Рады подняли цены

КИЕВ, 5 сен — РАИ Новости Украина. В столовой Верховной Рады за год почти более, чем вполовину, выросли цены, пишут СМИ.

По данным журналистов, отварное филе осетра ранее можно было купить за 120 грн за 100 гр, а сейчас — 285 грн, отварная семга подорожала с 92 до 133 грн.

Котлета по-киевски подорожала до 39,21 грн.

vesti-ukr.com Цены в столовой Рады

В меню также появились и новые блюда — отварная семга с грушей по 126,9 грн за 175 гр, а также тигровые креветки с помидором черри по 146,23 грн.

Как пишут "Вести", средний обед обойдется в не менее 100 гривен.

Напомним, 5 сентября в Верховной Раде открылась седьмая сессия.