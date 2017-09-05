В Раде постелили новые ковры и установили бокс с флагом

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В здании Верховной Рады провели ремонт кулуаров первого и второго этажей и разместили стационарную экспозицию "Флаг Украины".

По данным Украинских новостей, после летнего ремонта в холле появился новый ковер почти за 200 тысяч гривен.

Украинское фото Верховная Рада после ремонта, сентябрь-2017

Капитальный ремонт кулуаров на первом и втором этаже парламента обошелся украинцам в 1,4 миллиона гривен.

Украинское фото Верховная Рада после ремонта, сентябрь-2017

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во вторник открыл седьмую сессию парламента восьмого созыва, работа которой продлится до 2 февраля 2018 года. В открытии сессии Рады принимали участие члены Кабинета министров во главе с премьером страны Владимиром Гройсманом, а также главы дипломатических представительств иностранных государств.