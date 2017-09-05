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    Политика

    В Раде постелили новые ковры и установили бокс с флагом

    Тема:

    Горячая осень 2017: новый политсезон (17)

    (обновлено: )48
    После летнего ремонта в холле появился новый ковер почти за 200 тысяч гривен. Капитальный ремонт кулуаров на первом и втором этаже парламента обошелся в 1,4 миллиона гривен.
    Верховная Рада после ремонта, сентябрь-2017
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В здании Верховной Рады провели ремонт кулуаров первого и второго этажей и разместили стационарную экспозицию "Флаг Украины".

    По данным Украинских новостей, после летнего ремонта в холле появился новый ковер почти за 200 тысяч гривен. 

    Украинское фото
    Верховная Рада после ремонта, сентябрь-2017

    Капитальный ремонт кулуаров на первом и втором этаже парламента обошелся украинцам в 1,4 миллиона гривен.

    Украинское фото
    Верховная Рада после ремонта, сентябрь-2017

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    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во вторник открыл седьмую сессию парламента восьмого созыва, работа которой продлится до 2 февраля 2018 года. В открытии сессии Рады принимали участие члены Кабинета министров во главе с премьером страны Владимиром Гройсманом, а также главы дипломатических представительств иностранных государств.

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    Верховная Рада Украины
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