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    Фотоленты

    Протесты и митинги возле Рады: полиция усилила охрану

    (обновлено: )213
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Митинги под Верховной Радой 5 сентября 2017 года
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

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    Под зданием Верховной Рады правоохранители усилили охрану входов во внутренние дворы из-за толпы людей, которая митингует под зданием парламента во вторник.

    Так, работники Национальной гвардии выстроились вдоль всей ограды вокруг Верховной Рады. При этом под стенами парламента наблюдаются около 200 митингующих.

    Смотрите также: Мусульмане в Барселоне провели митинг против терроризма

    Как отмечается, под здание парламента пришли и обманутые вкладчики банка "Михайловский", их около ста человек. Кроме того, на площадке перед Радой митингуют около полсотни чернобыльцев.

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