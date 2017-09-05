Протесты и митинги возле Рады: полиция усилила охрану

Под зданием Верховной Рады правоохранители усилили охрану входов во внутренние дворы из-за толпы людей, которая митингует под зданием парламента во вторник.

Так, работники Национальной гвардии выстроились вдоль всей ограды вокруг Верховной Рады. При этом под стенами парламента наблюдаются около 200 митингующих.

Смотрите также: Мусульмане в Барселоне провели митинг против терроризма

Как отмечается, под здание парламента пришли и обманутые вкладчики банка "Михайловский", их около ста человек. Кроме того, на площадке перед Радой митингуют около полсотни чернобыльцев.

