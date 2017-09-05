Ради осиной талии: модель носит корсет 23 часа в сутки

25-летняя модель из Венесуэлы по имени Алейра Авендано решила улучшить свою внешность, сделав свою талию чрезвычайно тонкой.





Однако она не делала операций, а с 19 лет носит корсет по 23 часа в сутки. Модель снимает бандаж лишь тогда, когда принимает душ или ванну.





За 6 лет ее талия в объеме стала составлять 50 сантиметров. При этом объем бедер Алейры составляет 115 сантиметров, а груди 97 сантиметров.





Между тем, по заверению врачей, из-за постоянного ношения корсета может произойти деформация внутренних органов, как это часто случалось с женщинами прошлых веков, когда корсеты были в почете.



