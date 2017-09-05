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    Фотоленты

    Ради осиной талии: модель носит корсет 23 часа в сутки

    (обновлено: )104
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira
    instagram.com/tusexy_aleira

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    25-летняя модель из Венесуэлы по имени Алейра Авендано решила улучшить свою внешность, сделав свою талию чрезвычайно тонкой.

    Однако она не делала операций, а с 19 лет носит корсет по 23 часа в сутки. Модель снимает бандаж лишь тогда, когда принимает душ или ванну.

    За 6 лет ее талия в объеме стала составлять 50 сантиметров. При этом объем бедер Алейры составляет 115 сантиметров, а груди 97 сантиметров.

    Между тем, по заверению врачей, из-за постоянного ношения корсета может произойти деформация внутренних органов, как это часто случалось с женщинами прошлых веков, когда корсеты были в почете.

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