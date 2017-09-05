Платья-вышиванки и Савченко в черном. В чем нардепы пришли на новую сессию

Во вторник в Раде стартовала новая сессия, на которую политики пришли с летних отпусков не только загорелые и отдохнувшие, но и в дорогих нарядах.

Так, нардеп "Народного фронта" Татьяна Донец пришла в парламент в платье-вышиванке дизайнера Юлии Магдич, цена которого составляет, по данным СМИ, более 35 тыс гривен.

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В дорогом платье была замечена и нардеп Мария Ионова.

В свою очередь Надежда Савченко пришла в черном наряде, а глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась в традиционном образе с косой на голове.