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    Платья-вышиванки и Савченко в черном. В чем нардепы пришли на новую сессию

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    Горячая осень 2017: новый политсезон (24)

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    Народные депутаты Артур Герасимов, Ирина Луценко во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г. Фото Космач Александр / УНИАН
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Народный депутат Оксана Продан во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г. Фото Космач Александр / УНИАН
    Народный депутат Надежда Савченко во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Народный депутат Александр Сугоняко, слева, во время заседания Верховной Рады Украины, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Народные депутаты Татьяна Донец, Елена Ледовских во время заседания Верховной Рады Украины, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Народные депутаты во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва
    Народный депутат Игорь Мосийчук во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Народные депутаты Мария Матиос, Мустафа Найем во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Народный депутат Татьяна Донец во время заседания Верховной Рады Украины, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Народный депутат Мария Ионова
    Народный депутат Виктория Войницкая
    Народный депутат Ирина Луценко во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Народные депутаты Артур Герасимов, Ирина Луценко во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г. Фото Космач Александр / УНИАН
    УНИАН
    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Народный депутат Оксана Продан во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г. Фото Космач Александр / УНИАН
    УНИАН
    Народный депутат Надежда Савченко во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Народный депутат Александр Сугоняко, слева, во время заседания Верховной Рады Украины, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Народные депутаты Татьяна Донец, Елена Ледовских во время заседания Верховной Рады Украины, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Народные депутаты во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва
    Народные депутаты во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва
    УНИАН
    Народный депутат Игорь Мосийчук во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Народные депутаты Мария Матиос, Мустафа Найем во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    УНИАН
    Народный депутат Татьяна Донец во время заседания Верховной Рады Украины, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    Изим Каумбаєв /Страна
    Народный депутат Мария Ионова
    Изим Каумбаєв /Страна
    Народный депутат Виктория Войницкая
    Изим Каумбаєв /Страна
    Народный депутат Ирина Луценко во время торжественного открытия седьмой сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, в Киеве, 5 сентября 2017 г.
    УНИАН

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    Во вторник в Раде стартовала новая сессия, на которую политики пришли с летних отпусков не только загорелые и отдохнувшие, но и в дорогих нарядах. 

    Так, нардеп "Народного фронта" Татьяна Донец пришла в парламент в платье-вышиванке дизайнера Юлии Магдич, цена которого составляет, по данным СМИ, более 35 тыс гривен.

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    В дорогом платье была замечена и нардеп Мария Ионова. 

    В свою очередь Надежда Савченко пришла в черном наряде, а глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась в традиционном образе с косой на голове.

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