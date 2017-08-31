Украина и Нидерланды скоро подпишут меморандум по сбитому Boeing-777

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Украина и Нидерланды подпишут меморандум об обмене информацией по делу о сбитом в 2014 году в Донецкой области малайзийском Boeing-777 рейса MH17, что поможет официальному Киеву в иске против Российской Федерации, заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

"Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Боинг является частью нашего иска к России относительно финансирования терроризма, а именно — поставки оружия для поражения этого самолета", — сказала Зеркаль в эфире "5 канала".

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В то же время замглавы МИД добавила, что "мы уже на финальном этапе подписания этого меморандума".

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.