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    Украина и Нидерланды скоро подпишут меморандум по сбитому Boeing-777

    Тема:

    Крушение MH17. Три года со дня трагедии (95)

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    Как пояснила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, "голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение".
    Обломки самолета MH17
    REUTERS Michael Kooren

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Украина и Нидерланды подпишут меморандум об обмене информацией по делу о сбитом в 2014 году в Донецкой области малайзийском Boeing-777 рейса MH17, что поможет официальному Киеву в иске против Российской Федерации, заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

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    "Голландцы не хотят, чтобы проведенная работа была поставлена под сомнение. Мы сейчас работаем над подписанием меморандума об обмене информацией, поскольку сбитый Боинг является частью нашего иска к России относительно финансирования терроризма, а именно — поставки оружия для поражения этого самолета", — сказала Зеркаль в эфире "5 канала".

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    В то же время замглавы МИД добавила, что "мы уже на финальном этапе подписания этого меморандума".

    Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

    Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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    Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР. 

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