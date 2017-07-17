В Нидерландах открыли "живой мемориал" в память о жертвах крушения МН17

Более двух тысяч родственников жертв катастрофы самолета рейса МН17 в небе над Донбассом собрались в Нидерландах 17 июля, в третью годовщину трагедии, чтобы открыть мемориал, посвященный их близким.

К церемонии открытия присоединились также король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима.

Открытие памятника проходило в парке Вийфгуйзен вблизи аэропорта Схипхол в Амстердаме. Именно из этого аэропорта вылетел 17 июля 2014 самолет "Боинг-777" "Малайзийских авиалиний", который так и не долетел до точки назначения, Куала-Лумпура.

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