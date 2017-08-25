РФ передала Нидерландам дополнительные данные РЛС по сбитому Boeing-777

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Совместная следственная группа (JIT), расследующая крушение малайзийского Boeing в Донецкой области, получила от РФ дополнительные данные радиолокации, сообщает прокуратура Нидерландов.

Ранее СМИ сообщали, что прокуратура Нидерландов не может расшифровать данные с радаров, полученные от России, по делу о крушении на востоке Украины малайзийского авиалайнера, поэтому голландские следователи направили в Москву запрос на отправку дополнительных данных.

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"Информация была получена в ответ на дополнительный запрос Нидерландов. Ранее полученные данные РЛС были переданы в виде, не совпадающим с общепринятым форматом ASTERIX, который поддерживается европейским авиационным агентством Eurocontrol", — говорится в заявлении ведомства.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек – граждане 10 стран, среди которых — 85 детей, в том числе 43 подданных Малайзии, включая 15 членов экипажа. Большинство погибших — 193 человека — были подданными Нидерландов.

Международная следственная группа, представившая 28 сентября 2016 года предварительный доклад по расследованию катастрофы MH17, заявила, что поразивший лайнер зенитно-ракетный комплекс "Бук" был доставлен из России, а после крушения лайнера, по мнению международных следователей, ЗРК был обратно возвращен в РФ.

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Местом пуска ракеты, сбившей самолет, в докладе называется н. п. Первомайское, который во время катастрофы находился под контролем ополчения самопровозглашенной ДНР.