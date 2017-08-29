Пропавшего сына пограничника нет в спецучреждениях Белоруссии - МИД

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Белоруссии не подтвердили информацию о содержании под стражей украинца Павла Гриба в спецучреждениях на своей территории. Об этом в изданию "Тыждень" сообщил начальник консульского Управления обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По результатам контактов консула Украины в Беларуси с правоохранительными органами Витебска и Минска не подтверждена информация о возможном содержании упомянутого гражданина Украины в спецучреждениях на территории страны", — отметил Кирилич.

Таким образом, местонахождение гражданина Украины Павла Гриба, который исчез в Гомеле, по состоянию на вечер 29 августа не установлено.

По словам Кирилича, консульство Украины в РФ также обратилось в МИД России с запросом о судьбе Гриба.

"В случае его содержания на территории России мы ожидаем быстрого уведомления о месте содержания, причинах задержания, наличии адвоката для защиты его прав, как это предусмотрено статьей 13 Консульской конвенции с Российской Федерацией", — отметил дипломат.

На вопрос, есть ли уже ответ со стороны России, Кирилич ответил отрицательно.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины поручило украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами Российской Федерации и Белоруссии установить местонахождение сына члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба 19-летнего Павла.