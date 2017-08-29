В Кривом Роге сын поджег квартиру с мертвой матерью и застрелился

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В Кривом Роге 29 августа в Саксаганском районе города в одном из домов по улице Софьи Перовской произошел пожар. Местные жители вызвали спасателей. В ходе тушения они нашли в квартире два трупа: пенсионерки и ее 30-летнего сына, сообщает сайт kr24.

kr24.com.ua На месте преступления в Кривом Роге, где сын поджег квартиру с мертвой матерью

kr24.com.ua На месте преступления в Кривом Роге, где сын поджег квартиру с мертвой матерью

Как выяснилось, мужчина вернулся домой и нашел свою 51-летнюю мать мертвой. Тело он прикрыл одеялом и сверху уложил цветы. После чего поджег квартиру, лег на кровать и выстрелил себе в голову из самопала. По словам соседей, семья была тихая и неконфликтная.

На месте работают сотрудники Саксаганского отделения полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

На днях в Кривом Роге произошло зверское убийство. Женщине вспороли живот, разбили голову и отрубили кисть руки. Подозревается ее внук.