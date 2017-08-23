наверх
23.08.201719:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко потребовал отставки главы Минфина

    (обновлено: )27101
    Глава ГПУ Юрий Луценко выразил недовольство работой Александра Данилюка, обвинив главу Минфина в частности в том, что зарплаты прокуроров не повышаются.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал письмо к премьеру Владимиру Гройсману с требованием отправить в отставку главу Минфина Александра Данилюка, обвинив его в том, что зарплаты прокуроров с сентября повышаться не будут, сообщил в среду сайт телеканала "112 Украина".

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Он, она, оно. Кто сменит Порошенко?

    "Дело в том, что с сентября должна повыситься зарплата у прокуроров, но этого не произойдет. Ведь, по словам Луценко, министр финансов выдал предписание, которое должно ревизовать бюджет. Луценко считает это незаконным и сказал, что любой ценой будет добиваться, чтобы министр финансов ушел со своего поста", — говорится в сообщении.

    По данным корреспондента телеканала, Луценко подписал письмо к Гройсману с требованием отправить в отставку главу Минфина.

    Луценко выразил недовольство работой Данилюка, обвинив главу Минфина в частности в том, что зарплаты прокуроров не повышаются, отмечается в сообщении.

    Ранее на сайте Единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова
    Встреча Волкер-Сурков и "школьное" перемирие в Донбассе
    Олег Жданов. Архивное фото
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Полиция на месте теракта в Камбрильсе, к югу от Барселоны
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне