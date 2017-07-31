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    "Все налоги оплачены". Глава Минфина Данилюк отвергает обвинения ГПУ

    (обновлено: )27
    Министр финансов Украины Александр Данилюк выразил надежду, что проверка его финансовой деятельности не является политически мотивированной или местью.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк отвергает обвинения правоохранителей в неуплате налогов.

    Ранее на сайте Единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина.

    "Никакого подозрения (обвинения – ред.) или каких-либо других официальных документов от ГПУ или других органов я не получал и о своем якобы уклонении от уплаты налогов узнал из прессы… Все налоги с заработанных мною средств были оплачены", — написал Данилюк в понедельник на своей странице в Facebook.

    Он также выразил надежду, что проверка его финансовой деятельности не является политически мотивированной или местью.

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