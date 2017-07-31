"Все налоги оплачены". Глава Минфина Данилюк отвергает обвинения ГПУ

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк отвергает обвинения правоохранителей в неуплате налогов.

Ранее на сайте Единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина.

"Никакого подозрения (обвинения – ред.) или каких-либо других официальных документов от ГПУ или других органов я не получал и о своем якобы уклонении от уплаты налогов узнал из прессы… Все налоги с заработанных мною средств были оплачены", — написал Данилюк в понедельник на своей странице в Facebook.

Он также выразил надежду, что проверка его финансовой деятельности не является политически мотивированной или местью.