Данилюк намерен обжаловать решение о проверке его деятельности

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил о намерении обжаловать решение суда, согласно которому налоговики должны провести проверку его финансовой деятельности.

Ранее на сайте единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.

"Судья принял незаконное решение. Кроме того, запретил его оспаривать! В то же время закон позволяет обжаловать это решение. Надеюсь, что при обжаловании такие действия суда первой инстанции получают правильную оценку. В ближайшее время также собираюсь подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерным действиям должностных лиц", — написал Данилюк во вторник на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что назначенная судом проверка не согласуется с нормами налогового кодекса Украины. Данилюк считает, что прокуратура превысила полномочия, обратившись в суд относительно инициирования проверки его финансовой деятельности. Кроме того, министр выразил мнение, что уголовное дело против него "активно проталкивается".