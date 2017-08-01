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    Данилюк намерен обжаловать решение о проверке его деятельности

    (обновлено: )22
    Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что он также собирается подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерным действиям должностных лиц.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил о намерении обжаловать решение суда, согласно которому налоговики должны провести проверку его финансовой деятельности.

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    Ранее на сайте единого реестра судебных решений Украины было обнародовано определение, согласно которому Генпрокуратура расследует уголовное дело по подозрению Данилюка в уклонении от уплаты налогов. Суд также поручил налоговикам провести проверку деятельности главы Минфина. Сам Данилюк отверг обвинения правоохранителей и заявил, что все налоги платил исправно.

    "Судья принял незаконное решение. Кроме того, запретил его оспаривать! В то же время закон позволяет обжаловать это решение. Надеюсь, что при обжаловании такие действия суда первой инстанции получают правильную оценку. В ближайшее время также собираюсь подать жалобу на судью и подать заявление о преступлении по заведомо неправомерным действиям должностных лиц", — написал Данилюк во вторник на своей странице в Facebook.

    Он также заявил, что назначенная судом проверка не согласуется с нормами налогового кодекса Украины. Данилюк считает, что прокуратура превысила полномочия, обратившись в суд относительно инициирования проверки его финансовой деятельности. Кроме того, министр выразил мнение, что уголовное дело против него "активно проталкивается".

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