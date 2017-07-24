Данилюк едет в Италию за опытом налоговой и таможни

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе рабочего визита в Италию 24-25 июля ознакомится с работой итальянской налоговой системы и таможни, сообщается в понедельник на сайте Минфина.

По данным ведомства, Данилюк намерен встретиться с министром финансов и экономики Италии Пьером Карло Падоани, командующим финансовой гвардией Джорджо Тоски, директором налогового агентства Роселой Орланди и директором таможенного агентства Джузеппе Пеледжи.

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"Будут обсуждаться вопросы функционирования итальянской налоговой системы и таможни", — говорится в сообщении.

Данилюк также намерен ознакомиться с работой финансовой гвардии, которая отвечает за борьбу с экономическими преступлениями и контрабандой, добавили в Минфине.

Ранее итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано по итогам встречи глав МИД G7 в Лукке сообщил, что Италия выступает против автоматического продления санкций в отношении России по Украине.