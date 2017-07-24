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    Данилюк едет в Италию за опытом налоговой и таможни

    (обновлено: )3402
    Министр финансов будет находиться в Италии 24 и 25 июля. Запланированы встречи с министром финансов и экономики Италии, командующим финансовой гвардией, директором налогового агентства и директором таможенного агентства.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе рабочего визита в Италию 24-25 июля ознакомится с работой итальянской налоговой системы и таможни, сообщается в понедельник на сайте Минфина.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
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    По данным ведомства, Данилюк намерен встретиться с министром финансов и экономики Италии Пьером Карло Падоани, командующим финансовой гвардией Джорджо Тоски, директором налогового агентства Роселой Орланди и директором таможенного агентства Джузеппе Пеледжи.

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    "Будут обсуждаться вопросы функционирования итальянской налоговой системы и таможни", — говорится в сообщении.

    Данилюк также намерен ознакомиться с работой финансовой гвардии, которая отвечает за борьбу с экономическими преступлениями и контрабандой, добавили в Минфине.

    Ранее итальянский министр иностранных дел Анджелино Альфано по итогам встречи глав МИД G7 в Лукке сообщил, что Италия выступает против автоматического продления санкций в отношении России по Украине.

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