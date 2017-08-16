Бывший руководитель с "Южмаша" возглавил "Антонов"

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Александр Кривоконь, который ранее был руководителем Харьковского авиационного предприятия, возглавил госпредприятие "Антонов", сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Накануне "Укроборонпром" сообщил, что президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба уходит с должности.

"Госпредприятие "Антонов" возглавил Александр Кривоконь", — сообщается на сайте концерна в среду.

Кривоконь стал исполняющим обязанности президента госпредприятия "Антонов", соответствующий приказ подписан 15 августа в государственном концерне "Укроборонпром". Основанием для такого кадрового решения стала успешная работа Александра Кривоконя на должности директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), которое входит в состав "Укроборонпрома", где за полгода своей деятельности Кривоконь успешно реализовал на предприятии антикризисную стратегию, что позволило осуществить первые шаги для реанимации ведущего Харьковского предприятия и обеспечить его заказами.

Ранее Александр Кривоконь занимал руководящие должности на украинских предприятиях–гигантах промышленности, в частности на ГП ПО "Южный машиностроительный завод Макарова", ГП "Завод Малышева", корпорации "Горные машины".

"Новый руководитель ГП "Антонов" должен поддержать выбранный вектор развития предприятия, обеспечить выполнение маркетингового плана строительства самолетов, ускорить выход "Антонова" на международный рынок беспилотных летательных аппаратов и углубить международное сотрудничество", – говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

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Концерн "Антонов" был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Предприятие объединяет конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты "Руслан" и "Мрия".

В конце марта 2015 года кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный "Завод 410 Гражданской авиации". В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".