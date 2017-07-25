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    Экономика

    Кабмин поручил Минэкономразвития ликвидировать концерн "Антонов"

    (обновлено: )16522
    Согласно постановлению Кабмина, ликвидационную комиссию возглавит замминистра экономического развития Юрий Бровченко, который должен обеспечить мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок.
    ГП Антонов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров поручил Министерству экономического развития и торговли Украины ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов", говорится в постановлении Кабмина №546 от 19 июля 2017 года.

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    Согласно постановлению, ликвидационную комиссию возглавит замминистра экономического развития Юрий Бровченко, который должен обеспечить мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок. 

    В течение трех месяцев он также обязан подать Кабмину ликвидационный баланс концерна.

    Напомним, 26 января 2016 года Кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

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