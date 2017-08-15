Глава "Антонова" подал в отставку

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба уходит с должности, сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"Президент Госпредприятия "Антонов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", Александр Коцюба принял решение оставить свой пост. Он успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года. За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Коцюба работал над реформированием подразделений госпредприятия в соответствии международными нормами и показал себя как успешный менеджер. Сейчас он принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.

Концерн "Антонов" был создан в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова. Предприятие объединяет конструкторское бюро, лаборатории, экспериментальный завод, испытательный комплекс. Предприятие разработало более 100 типов и модификаций пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, выпустив их в количестве более 22 тысяч экземпляров. Среди разработок конструкторов предприятия — грузовые гиганты "Руслан" и "Мрия".

В конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов" из авиаконцерна "Антонов" в состав оборонного концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, в состав "Укроборонпрома" также вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и киевский авиаремонтный "Завод 410 Гражданской авиации". В январе 2016 года кабмин принял решение об окончательной ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" в связи с переходом всех его предприятий в состав оборонного концерна "Укроборонпром".

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