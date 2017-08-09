Отличник вместо рокера. Стало известно имя нового главы "Укрзализныци"

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Кабмин назначил главу наблюдательного совета ПАО "Украинская железная дорога", первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци".

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Об этом сообщил сам Кравцов.

"Как только было принято решение об отставке господина Балчуна и меня назначили исполняющим обязанности главы "Укрзализныци", — сказал Кравцов, передает "Укринформ".

Известно, что Кравцов с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность "Правоведение") и Частное высшее учебное заведение "Европейский университет" (специальность "Менеджмент внешнеэкономической деятельности"). Кроме того, учился в Центре развития международной торговли и Фулбрайт Интернешнл, где получил сертификат с отличием по курсу "Международное коммерческое право".

Напомним, в среду Кабинет министров одобрил заявление председателя правления ПАО "Укрзализныця" Войцеха Бальчуна об увольнении.