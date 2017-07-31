Нардеп Поляков объяснил, почему отказывается надевать браслет

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат Максим Поляков отказывается надевать электронный браслет слежения из-за разъяснения Конституционного суда и потому что не находится под домашним арестом.

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Есть разъяснение Конституционного Суда", — отметил Поляков.

В частности, нардеп ссылается на ст. 80 (депутатская неприкосновенность) Конституции Украины. Согласно этой норме, не может существовать никаких препятствий в осуществлении им своих полномочий в статусе народного депутата. Поляков отметил, что ношение браслета создает такие препятствия.

Поэтому он уже обратился в Апелляционный суд относительно препятствования детективами НАБУ его депутатской деятельности.

"Что дает НАБУ возможность ношения браслета? Ничего. Они не имели права это делать, это не имеет никакого отношения к расследованию… Браслет используется в случае домашнего ареста, а у меня нет домашнего ареста", — подчеркнул нардеп.

По его мнению, ситуацию с браслетом прокуроры используют, чтобы скрыть отсутствие расследования и доказательств по "янтарному делу".

Как отметил Поляков, не существует оперативного видео получения им взятки, а в официальной стенограмме НАБУ нет ничего о его согласии на получение денег. Наоборот, он там категорически возражает против непосредственного участия в лоббировании, к чему его пыталась склонить агент под прикрытием "Екатерина Сивоконь".

Ранее депутат Верховной рады Украины Максим Поляков из фракции "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка заявил, что внес определенный судом залог в размере 304 тысячи гривен.