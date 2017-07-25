Нардеп Поляков пришел на допрос в ГПУ

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков пришел на допрос в Генпрокуратуру, где рассказал о состоянии расследования дела против него, сообщает Эспрессо.TV.

Он напомнил, что с того времени, как парламент снял с него неприкосновенность, прошло уже 3 недели, поэтому в течение всего этого времени должно длиться расследование.

Несмотря на это, по словам Полякова, в течение 3 недель никаких следственных действий по нему не происходит, поскольку его не вызывают на допросы, не делают очных ставок, не проходят экспертизы. Тем временем на нардепа пытаются надеть электронный браслет.

"Браслет одевается исключительно при домашнем аресте. То есть он не касается даже тех действий, которые в отношении меня применяются. Второе: это как-то помогает вести следствие? Никоим образом. Это делается для того, чтобы препятствовать моей депутатской деятельности", — подчеркнул Поляков.

Он добавил, что оставил в Генпрокуратуре заявление относительно немедленного возбуждения уголовного производства в отношении работников прокуратуры, которые пытаются препятствовать его депутатской деятельности.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова: залог в 304 тысячи гривен, также суд обязал его носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не уезжать из Киева и Умани без согласования со следствием.