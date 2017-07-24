Нардеп Поляков пока избежал электронного браслета

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков заявляет, что на него пока не надели электронный браслет. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Никто ничего не пытался на меня надеть — нет браслет, ни ошейник и ни с чем не обращался. Это очередной фейк. И абсурд, который идет от НАБУ изначально и будет продолжаться… Если следователь ко мне обратится и покажет, что это в рамках закона (ношение электронного браслета — Ред.), я его выполню", — сказал он.

Поляков также отметил, что сейчас он находится в Украине. На уточняющий вопрос, планирует ли он выехать за границу, Поляков ответил: "У меня нет запрета относительно выезда за границу. У меня есть требование о сдаче паспортов. Никаких запретов для выезда за границу у меня нет… Если мне необходим будет выезд за границу, потому что пока летом я никуда не собираюсь, но если в рабочее время, во время парламента, мне нужно будет уехать, это будет публично. Я весь прошлый год ездил в рабочие поездки. И этот год я буду выезжать, возвращаться, и в этом нет проблемы".

Он также рассказал, что собирается внести залог, который определил суд.

"Относительно взноса. Хотя он непомерно высокий, но, тем не менее, я его все равно внесу", — сказал он и добавил, что в качестве залога будет вносить собственные средства, хотя и получил предложения от более 20 друзей сделать это вместо него.

Поляков также отметил, что будет обжаловать решение суда.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова: залог в 304 тысячи гривен, также суд обязал его носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не уезжать из Киева и Умани без согласования со следствием.