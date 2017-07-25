наверх
25.07.201716:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Нардеп Поляков заявил, что внес определенный судом залог

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (163)

    (обновлено: )1001
    Соломенский районный суд Киева назначил подозреваемому во взяточничестве Максиму Полякову залог в размере 304 тысячи гривен. Нардеп продемонстрировал фотографию квитанции об оплате залога.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Максим Поляков, facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Украины Максим Поляков из фракции "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка заявил, что внес определенный судом залог в размере 304 тысячи гривен.

    Ранее Соломенский районный суд Киева назначил подозреваемому во взяточничестве Полякову залог в размере 304 тысячи гривен.

    "Законопослушный гражданин внес залог", — написал Поляков на своей странице в Fаcebook во вторник, добавив при этом фотографию квитанции об оплате.

    Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение Полякова к уголовной ответственности. По конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности.

    Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается и Поляков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кирилл Сергеев
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Владимир Корнилов
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?