Нардеп Поляков заявил, что внес определенный судом залог

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Украины Максим Поляков из фракции "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка заявил, что внес определенный судом залог в размере 304 тысячи гривен.

Ранее Соломенский районный суд Киева назначил подозреваемому во взяточничестве Полякову залог в размере 304 тысячи гривен.

"Законопослушный гражданин внес залог", — написал Поляков на своей странице в Fаcebook во вторник, добавив при этом фотографию квитанции об оплате.

Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение Полякова к уголовной ответственности. По конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий сообщил, что правоохранители заподозрили нескольких депутатов Рады в причастности к легализации схемы незаконной добычи янтаря, задержаны шесть человек. В реализации этой схемы подозревается и Поляков.