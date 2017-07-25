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    Политика

    НАБУ откроет дело против Полякова, если тот не оденет электронный браслет

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (160)

    (обновлено: )5110
    Источник в НАБУ сообщил, что если наредп Поляков не будет выполнять решение суда, будет открыто новое уголовное производство за невыполнение решения.
    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Максим Поляков, facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Национальное антикорупционное бюро (НАБУ) намерено открыть уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады фракции "Народный фронт" Максима Полякова, если он не будет выполнять решение Соломенского суда.

    Олег Барна
    Facebook Олега Барны
    Барна: вопрос снятия неприкосновенности на руку депутатам

    Речь идет о залоге в 300 тыс гривен, обязанности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет слежения, сообщил источник в НАБУ Украинским новостям.

    "Если не будет выполнять решение суда, мы откроем новое уголовное производство за невыполнение решения и снова будем обращаться с представлением на него в парламент",- сказал собеседник. Других деталей он не сообщил.

    Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова: залог в 304 тысячи гривен, также суд обязал его носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не уезжать из Киева и Умани без согласования со следствием.

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