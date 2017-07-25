НАБУ откроет дело против Полякова, если тот не оденет электронный браслет

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Национальное антикорупционное бюро (НАБУ) намерено открыть уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады фракции "Народный фронт" Максима Полякова, если он не будет выполнять решение Соломенского суда.

Речь идет о залоге в 300 тыс гривен, обязанности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет слежения, сообщил источник в НАБУ Украинским новостям.

"Если не будет выполнять решение суда, мы откроем новое уголовное производство за невыполнение решения и снова будем обращаться с представлением на него в парламент",- сказал собеседник. Других деталей он не сообщил.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения для народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова: залог в 304 тысячи гривен, также суд обязал его носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не уезжать из Киева и Умани без согласования со следствием.